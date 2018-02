Braccialetti elettronici, il general manager di Amazon Italia Tareq Rajjal: è una fake news

(Agenzia Vista) Passo Corese, 06 febbraio 2018 Braccialetti elettronici il general manager di Amazon Italia e una fake news Il general manager di Amazon Italia, Tareq Rajjal, in merito alla questione dei braccialetti per controllare i dipendenti dell'azienda: ''Posso confermare che e una grande fake news nei piani di amazon non c'è nessuna intenzione di usare qualsiasi strumento per monitorare il lavoro dei dipendenti. C'è una grande confusione: è uscito un brevetto per uno strumento per tracciare la merce e non le persone, da qui è nato l'equivoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev