Brad Pitt all'astronauta Hague: "Sono meglio io o Clooney?"

Washington, 17 set. (askanews) - Nelle inconsuete vesti di giornalista, Brad Pitt intervista per davvero l'astronauta americano Nick Hague, in collegamento dalla Nasa con la Stazione Spaziale Internazionale.L'occasione è il lancio del film "Ad Astra" dove l'attore (e produttore) interpreta proprio un astronauta."Grazie per avermi riservato del tempo, nonostante la tua giornata piena" ha detto Pitt a Hague, per poi chiedergli se come astronauta sul grande schermo, è meglio lui in "Ad Astra" o lo è stato George Clooney, nel film "Gravity" del 2013."Certamente tu", gli ha risposto Hague, ringraziandolo per la fatica cinematografica, che ispirerà, secondo lui, le nuove generazioni, puntando sempre più in alto.