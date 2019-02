Brasile, complicazioni post-operatorie per Bolsonaro

San Paolo, 4 feb. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che una settimana fa è stato operato all'addome a San Paolo, sta avendo delle complicazioni a non potrà essere dimesso questa settimana. Lo ha annunciato la presidenza.I chirurghi avevano rimosso con successo nel lungo intervento del 28 gennaio la sacca della colostomia che era stata collocata dopo l'attentato subito da Bolsonaro a settembre."Il presidente 63enne doveva uscire mercoledì dall'ospedale Albert Einstein ma queste complicazioni non gli permetteranno di lasciare il nosocomio "prima di lunedì prossimo", ha dichiarato il portavoce della presidenza Otavio do Rego Barros.I medici hanno parlato di "una leggera febbre" e spiegato che al presidente è stato somministrato "un trattamento antibiotico ad ampio spettro" dopo la comparsa di un liquido nella zona in cui si trovava la sacca.