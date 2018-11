Brexit, appello di May al Parlamento: approvate l'accordo con Ue

Londra (askanews) - Il primo ministro britannico Theresa May ha invitato i deputati britannici più scettici a sostenere l'accordo di Brexit raggiunto con l'Unione europea in occasione del voto in Parlamento, il prossimo 11 dicembre. May ha riaffermato la sua "assoluta certezza" che "non esiste un accordo migliore" e ha invitato i parlamentari ad approvarlo nel nome dell'interesse nazionale.Un rifiuto sarebbe "un ritorno al punto di partenza" che "aprirà le porte a più divisioni e incertezze", ha insistito il capo del governo di Londra, il giorno dopo il summit europeo che ha suggellato l'accordo tra il Regno Unito e i 27 paesi membri dell'Ue, dopo 17 mesi di difficili negoziati.Ma Jeremy Corbyn, il leader del partito laburista, principale gruppo di opposizione del Paese, ha definito l'accordo di uscita dall'Ue un "atto di autolesionismo nazionale". "Questa assemblea non ha altra scelta che rifiutare questo accordo", ha commentato.Dall'altra parte dell'Oceano Atlantico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump teme che l'accordo per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea possa inavvertitamente danneggiare gli scambi tra Londra e Washington. "Sembra un grande accordo per la Ue - ha detto Trump alla Casa Bianca - dobbiamo capire seriamente se avranno la possibilità di commerciare con noi: in base all'accordo potrebbero non essere autorizzati e questa non sarebbe certo una buona cosa".Trump però ha espresso anche la speranza che la premier britannica Teresa May possa "riuscire a fare qualcosa in questo senso".