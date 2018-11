Brexit, Barnier: "Domenica superata tappa fondamentale, raggiunto accordo su documento"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2018 “Domenica è stata superata tappa fondamentale, perchè abbiamo raggiunto un Accordo sul documento per la Brexit. Sono 600 pagine, 185 articoli, 3 protocolli e diversi allegati. Insieme a questo abbiamo anche adottato una dichiarazione politica con il Regno Unito che fissa il quadro, in maniera precisa, della relazione futura con l’Ue”. Così il capo negoziatore dell'Ue per Brexit, Michel Barnier, nell'audizione a Montecitorio davanti alle Commissioni riunite terza e 14ma Camera e Senato. _Courtesy Camera Webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev