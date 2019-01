Brexit, Barnier (Negoziatore UE): "Mai alto come oggi rischio 'no deal'"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 16 gennaio 2019 ""Mai alto come oggi rischio 'no deal'", dobbiamo prepararci a tutti gli scenari possibili". Così il negoziatore dell’Ue per Brexit Michel Barnier durante il suo intervento nell’aula plenaria di Strasburgo. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev