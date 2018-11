(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 novembre 2018 "Per l'accordo sulla Brexit non possiamo essere contenti, c'è una nota di tristezza, ma siamo confidenti che avremo un partenariato strategico con il Regno Unito, potrà essere un modello per il futuro”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Ue su Brexit. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev