Brexit, fra Ue e Londra raggiunto "accordo tecnico"

Londra (askanews) - I negoziatori britannici e dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sulla Brexit "a livello tecnico" e la relativa bozza ora sarà sottoposta all'esame del governo di Londra. Lo ha confermato lo stesso ufficio del Primo ministro britannico.L'accordo risolverebbe in particolare la questione fondamentale della frontiera fra la Repubblica d'Irlanda e l'Irlanda del Nord, fino a ora il principale ostacolo a una soluzione. Secondo varie fonti, i ministri dell'esecutivo guidato da Theresa May sono stati convocati individualmente a Downing Street.Nel comunicato diffuso si legge che il governo londinese si riunirà alle 15 ora italiana del 14 novembre "per valutare la bozza dell'accordo e decidere sulle prossime iniziative da adottare". Oltre al consiglio dei Ministri britannico, mercoledì 14 novembre è in programma a Bruxelles anche un vertice degli ambasciatori dei 27 Paesi membri dell'Ue.