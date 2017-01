Brexit, Gb: rispetteremo regole commercio Ue finché siamo dentro

Bruxelles (askanews) - Nel giorno in cui la premier Theresa May è negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump, prima leader europea a farlo, la Gran Bretagna rassicura l'Unione sul rispetto delle regole commerciali. Proprio uno dei temi al centro dei colloqui fra May e Trump, che ha espresso nei giorni scorsi pareri entusiasti sulla Brexit e potrebbe trovare nel Regno Unito fuori dall'Europa un alleato commerciale privilegiato. Le rassicurazioni sono arrivate dal ministro dell'Economia britannico Philip Hammond, a Bruxelles per una riunione dei 28 ministri delle Finanze."Continueremo a partecipare pienamente e a rispettare le regole, i regolamenti e le leggi dell'Unione europea fino a quando saremo suoi membri - ha detto - naturalmente vogliamo rinforzare i nostri legami commerciali con i partner commerciali che abbiamo nel mondo ma siamo molto consapevoli dei nostri obblighi e li rispetteremo in maniera precisa".