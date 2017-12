(Agenzia Vista) Roma, 12 dicmebre 2017 Brexit, Gentiloni strada No Deal non e' percorribile ''Atteggiamento di amicizia, difendendo gli interessi nazionali ma sapendo che la strada del 'no deal' di non trovare un accordo sarebbe un ripiego negativo e pericoloso. E' nell'interesse dell'Ue arrivare a un'intesa''. Queste le parole del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. fonte Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev