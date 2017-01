Brexit, governo presenta il progetto di legge per uscire dalla Ue

Londra (askanews) - Gran Bretagna e Stati Uniti possono riscoprire la fiducia reciproca e guidare di nuovo insieme la comunità internazionale, il tutto sulla scorta della Brexit e dell'elezione di Donald Trump. Queste le parole primo ministro britannico Theresa May, diretta a Washington per incontrare il nuovo inquilino della Casa bianca.Intanto, il governo del premier ha presentato il progetto di legge che, come richiesto dalla Corte suprema britannica, verrà sottoposto al voto del Parlamento per ottenere l'autorizzazione a innescare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, la cosiddetta "clausola di recesso", lanciando i negoziati per l'uscita dall'Unione europea. Lo ha reso noto David Davis, ministro competente per la Brexit.Il progetto di legge si articola in 138 parole per offrire al primo ministro la facoltà di attivare la procedura di sgancio dall'Unione europea e sarà presentato alla Camera dei Comuni e alla Camera dei Lord prima di ottenere l'assenso reale, cioè la formale promulgazione, entro la data limite del 31 marzo, ha spiegato Davis.Il progetto di legge consta di due soli articoli e chiede al Parlamento di concedere alla May l'autorità di notificare, in base all'Articolo 50 del Trattato dell'Unione, l'intenzione della Gran Bretagna di uscire dalla Ue. Il dibattito in aula dovrebbe iniziare il 31 gennaio prossimo e prevede una durata massima di cinque sedute. Il provvedimento dovrebbe quindi approdare alla Camera dei Lord entro quindici giorni.