Brexit, il governo di Londra perde un voto chiave in Parlamento

Londra, (askanews) - Strada in salita per la Brexit nel Regno Unito; il governo britannico ha perso, infatti, un voto chiave sulla Brexit in Parlamento. Una mozione presentata dal Partito laburista che contesta all'esecutivo un "oltraggio alParlamento" per essersi rifiutato di pubblicare la versioneintegrale di un parere giuridico sul trattato di recessodall'Unione europea ha ottenuto 311 voti a favore e 293 contro.Prova della debolezza dell'esecutivo di Theresa May, che dovràormai pubblicare il parere integralmente, ad una settimana da unaltro voto cruciale in Parlamento, quello sul trattato stesso,previsto per l'11 dicembre.Il governo conservatore ha reagito alla sconfitta garantendo la pubblicazione della "versione finale e integrale" del parere nella giornata di mercoledì 5 dicembre. Gli oppositorisostengono che il parere rivelerà le perplessità del ministro incaricato di consigliare giuridicamente il governo, Geoffrey Cox sull'accordo di recesso.Il voto di Wesminster ha ritardato di diverse ore il discorsodel Primo ministro Theresa May per inaugurare cinque giorni didibattito nel Parlamento britannico sul trattato di divorzio delRegno Unito dall'Unione europea in vista dello storico votodell'11 dicembre che il governo rischia di perdere."È molto significativo sui piani costituzionale e politico - ha commentato il deputato dell'opposizione laburista responsabile per la Brexit, Keir Starmer - il fatto che la Camera ritenga che tutto il governo abbia commesso un oltraggio è senza precedenti".