Brexit, Johnson: dobbiamo prepararci a uscire dall'Ue

Roma, 12 giu. (askanews) - Boris Johnson ha lanciato la sua campagna per la leadership Tory precisando di non voler uscire dall'Unione europea senza un accordo, ma di ritenere "responsabile" prepararsi a una tale eventualità."Ora è il momento di unire questo paese e unire questa società - ha detto l'ex ministro degli Esteri britannico - non possiamo iniziare questo compito fino a quando non avremo consegnato la richiesta primaria del popolo, la cosa principale che ci hanno chiesto di fare. Dopo tre anni e due scadenze mancate, dobbiamo uscire (dall'Ue) il 31 ottobre", ha concluso Johnson, sottolineando che "rinvio significa sconfitta, rinvio significa Corbyn", ossia la vittoria dei laburisti alle prossime elezioni.