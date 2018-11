Brexit, Macron: "Chi ha detto che Brexit non sarebbe costato ha mentito" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 novembre 2018 "Alcuni dicevano che non sarebbe costato nulla e che avrebbe portato elementi positivi al Regno Unito ma il costo è enorme. Chi ha detto che il popolo britannico avrebbe risparmiato centinaia di miliardi di sterline o euro ha mentito. Il costo è nell'accordo per cui non sarò tra quelle persone che dicono che non è niente. Insisto sul fatto che sta prendendo più tempo, è più costoso e più doloroso di ciò che hanno detto alcuni. Detto ciò, non dobbiamo avere un atteggiamento punitivo che può diventare un deterrente.” Così il presidente francese Emmanuel Macron a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Ue dell'accordo su Brexit. _Courtesy ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev