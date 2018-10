Brexit, Macron, tempo di trovare accordo

(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 ottobre 2018 "Dobbiamo trovare una soluzione e un accordo. Abbiamo fatto molti progressi ma adesso è tempo di trovare un accordo. Vedrò adesso il primo ministro May per avere questa discussione. Avremo questa discussione prima col ministro May e dopo con Michel Barnier che con la sua squadra ha fatto un ottimo lavoro precisamente per seguire le linee guida ricevute e per riuscire a trovare un compromesso. Non siamo così lontani ma è tempo di trovare un accordo". Queste le parole del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles. Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it