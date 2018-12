Brexit, May: "Rinviamo voto al Parlamento"

(Agenzia Vista) Londra, 10 dicembre 2018 "Abbiamo avuto tre giorni di dibattito sull'accordo di recesso che segna i termini della nostra uscita dall'Unione europea e la dichiarazione politica che determina le relazioni future dopo che saremo usciti. Ho ascoltato attentamente quello che è stato detto in questa Camera e fuori, da membri di tutte le parti. Ascoltando questi punti di vista è chiaro che, mentre c’è ampio supporto per molti degli aspetti chiave dell’accordo, rimangono profonde preoccupazioni sulla questione dell'Irlanda del Nord. Di conseguenza, se proseguissimo col voto domani l'accordo sarebbe rifiutato con significativo margine. Rinvieremo quindi il voto e non procederemo a dividere il Parlamento in questo momento.” Così annuncia il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante il dibattito sulla Brexit alla Casa dei Comuni. _Courtesy Parliamentlivetv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev