Brexit, May: "Se salta mio 'deal' potremmo non uscire mai" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Londra, 08 marzo 2019 "La prossima settimana i membri del Parlamento a Westminster saranno di fronte a una scelta cruciale, se approvare l’accordo di Brexit o se rifiutarlo. Approvarlo significherebbe lasciare l'Ue. Rifiutandolo invece nessuno sa cosa potrebbe succedere, potremmo non lasciare l'Ue per molti mesi, potremmo uscire senza le protezioni fornite dall'accordo o potremmo non uscire mai." Lo ha detto il primo ministro britannico, Theresa May, in un discorso in una fabbrica di Grimsby. Fonte: Downing Street 10 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev