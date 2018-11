Brexit, May si difende: è l'accordo giusto per il Regno Unito

Londra (askanews) - La premier Theresa May continua a difendere la bozza di accordo tra il Regno Unito e l'Unione Europea sulle future relazioni dopo la Brexit, bozza che ha scatenato il caos nel governo, fra dimissioni e polemiche."Questo è l'accordo giusto per il Regno Unito - ha detto - attua il risultato del referendum. Ci ridà il controllo dei nostri confini, dei nostri soldi e le nostre leggi. E lo fa proteggendo i nostri lavori, la nostra sicurezza, l'integrità del Regno Unito"."Il popolo britannico vuole che tutto questo sia regolato, vogliono un buon accordo per un futuro migliore. L'accordo è alla nostra portata e io sono determinata a metterlo in pratica".