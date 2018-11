Brexit, May: "Torno alla Casa dei Comuni con miglior accordo possibile"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 novembre 2018 "Prima di Natale i parlamentari voteranno questo accordo. Sarà uno dei voti più importanti che il Parlamento ha sostenuto da tanti anni da cui dipenderà se andremo avanti assieme verso un futuro più radioso o se apriremo le porte ad ancora più divisione e incertezza. Il popolo britannico non vuole passare più tempo a discutere della Brexit. Vogliono un buon accordo che rispetti il voto e che ci consenta di tornare uniti come Paese. Quindi porterò questo accordo alla Casa dei Comuni, sicura che abbiamo raggiunto il miglior accordo possibile e piena di ottimismo sul futuro del nostro Paese." Così il premier britannico Theresa May a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Ue dell'accordo su Brexit. _Courtesy ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev