Brexit, May trova intesa con l'Ue. Voto decisivo del Parlamento

Roma, 12 mar. (askanews) - Theresa May ha trovato l'accordo con l'Ue. I parlamentari britannici ora devono votare sull'intesa raggiunta dalla primo ministro britannica che ha ottenuto modifiche "legalmente vincolanti" in seguito alle trattative dell'ultimo minuto a Strasburgo con l'Europa. May ha spiegato che i cambiamenti determineranno che il backstop irlandese, ovvero il meccanismo per garantire l esistenza di un confine non rigido tra Irlanda (paese membro dell Ue) e Irlanda del Nord - potrebbe non "diventare permanente"."Ciò che abbiamo garantito, come ho detto, sono modifiche giuridicamente vincolanti, che è esattamente ciò che il Parlamento mi aveva chiesto di garantire" ha dichiarato a Strasburgo al fianco di Jean-Claude Juncker.Da parte sua, il presidente della Commissione ha fatto sapere che questa è l'ultima chance per May, non ci sarà un'altra occasione di trattativa."Questo è l'accordo finale o la Brexit potrebbe non esserci affatto. Di fronte alla dura realtà i membri della Camera dei Comuni hanno una profonda responsabilità e una scelta fondamentale da fare".Il leader laburista Jeremy Corbyn ha però già detto che icambiamenti non si avvicinano minimamente a ciò che May avevapromesso. E annuncia battaglia.L'intesa è stata raggiunta su due documenti: il primo è uno "strumento legalmente vincolante" sull'accordo di ritiro che il Regno Unito potrebbe utilizzare per avviare una "controversia formale" nei confronti dell'Ue se tentasse di mantenere il Regno Unito legato indefinitamente al backstop. L'altro, una dichiarazione congiunta sul futuro rapporto tra Regno Unito e Unione europea che si impegna a sostituire il backstop con un'alternativa entro dicembre 2020.Ora si attende il voto del Parlamento. Il Partito Unionista democratico, sul cui sostegno May fa affidamento alla Camera dei Comuni, ha detto che intende "esaminare il testo riga per riga" prima di decidere se sostenere l'accordo.