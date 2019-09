Brexit, mercoledì riprende a funzionare Parlamento dopo sentenza

Londra, 24 set. (askanews) - Boris Johnson: colpevole. Così i londinesi hanno reagito alla sentenza della Suprema Corte britannica, scendendo in strada per fare festa. Ma a festeggiare c'è anche John Bercow, il presidente della Camera dei Comuni, uscito a commentare: è innegabilmente soddisfatto dalla decisione pronunciata da Lady Hale che ha dichiarato illegittima la sospensione del Parlamento da parte del premier Boris Johnson."La sentenza è che la sospensione del Parlamento era illegale perchè ha frustrato o impedito il Parlamento dal svolgere la propria mansione e lo ha fatto in un momento cruciale per il nostro Paese"Bercow ha inoltre annunciato che i deputati sono convocati per mercoledì 25 settembre alle 11:30 ora locale, le 12:30 ora italiana. Lo speaker, protagonista suo malgrado della telenovela Brexit, divide: c'è chi lo ritiene un eroico difensore del Parlamento e chi lo considera troppo autoritario e anti-Johnson.