Brexit mette ansia a costruttori e commercianti d'auto britannici

Londra (askanews) - I numeri della Brexit fanno discutere. Il 23 giugno scorso, il giorno del referendum sull'uscita di Londra dall'Unione europea, la vittoria del sì era stata considerata come la fine dell'economia per la Gran Bretagna. Ma a tre mesi dalla Brexit i dati hanno smentito le previsioni catastrofiche. Le imprese volano, il lavoro non manca, l'economia cresce come gli investimenti. Nelle stime il Pil britannico continuerà a crescere fino al 2%, mentre la sterlina ha perso quota favorendo però e così le esportazioni. Le vendite al dettaglio sono cresciute mentre le richieste di sussidio di disoccupazione sono scese.Chi teme fortemente contraccolpi negativi è il settore automotive britannico, la cui produzione nel 2016 ha toccato cifre da record, per il quale solo l'Europa può garantire e sostenere stabilità. Il 77% delle automobili prodotte nel Regno Unito viene esportato all'estero e quasi il 60% finisce in Europa, per un giro d'affari pari a circa 30 miliardi di euro. A livello di esportazioni, il comparto automotive è preceduto solo dalla chimica."Il 2017 sta diventando più difficile, viviamo in un periodo di crescenti incertezze" spiega Mike Hawes, direttore generale della SMMT, l'associazione dei costruttori e dei commercianti d'auto britannici. "Non sappiamo che cosa ci aspetti nell'ambito commerciale con l'Europa e, di conseguenza, con gli altri mercati di esportazione. Temiamo anche un potenziale aumento dell'inflazione e dei prezzi che potrebbe condizionare il mercato".Nel 2016 il settore è cresciuto di circa l'8,5 %, con 1,7 milioni di auto uscite dalle linee di produzione britanniche e con vendite di auto nuove pari a 2,6 milioni di vetture, un record assoluto. È su questa industria in piena salute che ora plana lo spettro della Brexit, anche se in realtà nessuno sa quale sarà l'impatto sul settore almeno fino a quando non saranno assunti provvedimenti a livello legislativo."Ritengo, a prescindere da che cosa produrranno queste incertezze, che abbiamo di fronte un futuro complesso con l'Europa" prosegue Hawes. "Negli Stati Uniti c'è un nuovo presidente e non è del tutto chiaro quali saranno le sue priorità in termini di commercio con l'Europa e con la Gran Bretagna. Per questo temo che queste incertezze possano ridurre, rallentare o posticipare gli investimenti, il che non è mai positivo".