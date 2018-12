Brexit, nessuna concessione a May da Ue: l'accordo non cambia

Bruxelles (askanews) - "Noi siamo in mezzo a un dibattito qualche volta nebuloso, impreciso, e vorrei che ci fossero dei chiarimenti".Nebuloso, impreciso, poco chiaro. Le parole del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker sono pesanti come pietre per la premier britannica May che si è vista rifiutare così dai leader riuniti a Bruxelles al Consiglio europeo tutte le sue richieste di modifica dell'accordo per la Brexit che, così come è, non riceverà un voto favorevole dal Parlamento britannico."Riguardo alle relazioni future, i nostri amici britannici devono dire cosa vogliono al posto di chiedere a noi cosa vogliamo. E noi vorremmo che da qui a qualche settimana dicano cosa si aspettano", ha aggiunto Juncker.La Commissione europea ha anche annunciato che velocizzerà i preparativi nel caso di un'uscita della Gran Bretagna senza accordo. Tutte le informazioni verranno pubblicate il 19 dicembre. L'appuntamento in Parlamento per la premier May invece è a gennaio quando si terrà il voto sull'accordo sulla Brexit rinviato questa settimana.