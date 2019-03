(Agenzia Vista) Strasburgo, 13 marzo 2019 Il Parlamento Ue vara misure d'emergenza per prepararsi in caso "no deal" riguardanti l'export di alcuni prodotti dell'Ue verso il Regno Unito e l'Irlanda del Nord, il proseguimento del programma Erasmus+, la sicurezza aerea e i programmi di cooperazione PEACE IV e Regno Unito-Irlanda sul confine dell'Irlanda del Nord. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev