Brexit, per superare l'impasse Jeremy Corbyn va a Bruxelles

Roma, 14 feb. (askanews) - Jeremy Corbyn terrà la settimana prossima (giovedì) dei colloqui a Bruxelles con Michel Barnier, caponegoziatore dell'Ue, per tentare di superare l'impasse sulla Brexit e convincere Theresa May a firmare un'unione doganale permanente. Il leader laburista britannico vedrà inoltre il coordinatore del parlamento europeo sulla Brexit, il liberale Guy Verhofstadt, secondo quanto rivelano fonti Ue al Guardian.Il capo dell'opposizione britannica in questa occasione dovrebbe fornire ai funzionari a Bruxelles ulteriori dettagli sulla sua recente offerta per sostenere l'accordo della premier May alla House of commons.In una lettera inviata a inizio febbraio alla premier, Corbyn aveva avvertito che i tentativi in corso di rinegoziare l'accordo - e in particolare il controverso "backstop" sulla frontiera irlandese - sono destinati a fallire. Ma il Labour potrebbe dare il proprio consenso venisse invece modificata la dichiarazione politica sui rapporti futuri con l'Ue che accompagna l'accordo. Un'idea che è piaciuta anche a Barnier, che l'ha appoggiata pubblicamente, definendola "interessante".Inoltre, Corbyn chiede un "allineamento dinamico sui diritti e le protezioni", l'impegno a mantenere la partecipazione britannica nelle agenzie e nei programmi di finanziamento dell'Ue, e l'accesso continuato ai data base della sicurezza e dal sistema del mandato d'arresto europeo.Insomma l'accordo con l'Ue sarebbe molto ammorbidito. Per May una soluzione quasi impossibile di fronte al suo partito anzi un'altra spina nel fianco. May a sua volta ha in programma un incontro con il presidente della commissione europea Jean Claude Juncker e il ministro della Brexit Stephen Barclay la settimana prossima.