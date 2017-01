Brexit, Theresa May: Libro Bianco per strategie d'uscita dalla Ue

Londra (askanews) - Un libro bianco sulla Brexit. Lo ha annunciato a sorpresa il premier britannico Theresa May nel corso del Question Time alla camera dei Comuni, sostenendo che Downing Street, così come richiesto dai deputati laburisti e da alcuni conservatori, è pronta a mettere nero su bianco le linee strategiche per la Brexit e presentarle al parlamento di Westminster, in vista del voto sulla proposta di legge che attiva il famoso articolo 50 sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.La decisione di May arriva all'indomani del verdetto con cui la Corte suprema britannica ha ribadito la necessità di un voto del Parlamento per l'avvio dell'articolo 50, nonostante prima avesse più volte sottolineato che un simile documento - che, in ogni caso, rischia di ritardare la tabella di marcia della Brexit - non fosse necessario."La Camera ha votato in massa affinché il governo attivasse l'articolo 50 entro marzo 2017 - ha detto il premier - i leader dell'opposizione hanno chiesto un libro bianco e io farò un libro bianco, con un piano chiaro per il futuro della Gran Bretagna. Questo governo si sta concentrando su risultati concreti; su un Paese veramente globale e sulla costruzione di un futuro più forte, per una Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea".May, infine, ha parlato anche del suo prossimo incontro con il neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump per delineare i contorni del futuro rapporto commerciale tra i due Paesi.