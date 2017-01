Brexit-Trump-Roma 60, le donne impegnate a risolvere sfide 2017

Roma, (askanews) - Dove ci porteranno le grandi sfide del 2017? Ne hanno discusso l'ambasciatrice tedesca in Italia, Susanne Wasum-Rainer e la deputata Pd e membro della Commissione Esteri alla Camera Lia Quartapelle in un dibattito intitolato "Trump-Brexit-Roma60-Elezioni", organizzato assieme a Wiis Italy (Women in International Security, ndr) nella sede dell'Ambasciata tedesca a Roma.Wiis, acronimo di Women in International Security, è una rete internazionale di donne che si occupano di questioni di sicurezza e di politica estera"Non è una questione di femminismo - spiega Wasum-Rainer - Questo mondo è rappresentato per il 50% da donne, quando le donne non vengono coinvolte, ciò equivale a un grosso svantaggio economico per questi paesi ed è il grande contributo che le donne possono dare in tutti i campi della vita che viene disprezzato. Wiis dà un grande contributo a questo".All'incontro, con le sedie degli ospiti disposte in cerchi concentrici per permettere a tutti i presenti di essere protagonisti della discussione hanno preso parte diplomatici, giornalisti e politici, soprattutto donne. Lia Quartapelle:"E' un segno di come i temi della politica estera possano essere trattati sempre di più da donne come l'ambasciatrice Susanne molto competenti, con una grande capacità di lettura, di analisi e anche di diplomazia. Credo che le capacità femminili, oltre alla competenza, che è di uomini e donne, possano essere uno di quegli strumenti con cui affrontiamo questo anno complicato".