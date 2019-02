(Agenzia Vista) Bruxelles, 06 febbraio 2019 "Mi sono chiesto a cosa assomigli quel posto all'inferno per coloro che hanno promosso la Brexit senza nemmeno avere la bozza di un piano di come portarlo a termine in sicurezza.” Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella conferenza stampa congiunta col premier irlandese Leo Varadkar. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev