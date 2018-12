Brexit, Ue adotta misure in caso di assenza di accordo

Roma, (askanews) - "Tenuto conto dell'incertezza persistente nel Regno Unito riguardo la ratifica dell'accordo di ritiro, come annunciato dal presidente Juncker in seguito al Consiglio europeo della scorsa settimana sulla formazione dell'articolo 50, stiamo ora proponendo un atto giuridico necessario per continuare ad attuare il nostro piano di azione in caso di "No deal"". Lo afferma il vicepresidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis."Nel pacchetto di oggi - aggiunge - abbiamo adottato 14 misure in un numero limitato di aree, che nel caso di uno scenario in assenza di accordi, creebbero gravi perturbazioni per i nostri cittadini e le imprese e dove le misure di preparazione da sole non sarebbero sufficienti. E' un tentativo di limitare i danni"."Le aree a cui ci rivolgiamo oggi includono i servizi finanziari, i trasporti aerei, le politiche doganali e climatiche", conclude il vicepresidente della Commissione europea.