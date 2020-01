Brexit, Ue: è l'unione a fare la forza, non l'isolamento

Bruxelles, 31 gen. (askanews) - L'unione fa la forza, non certo uno "splendido isolamento". Nella ultima giornata prima dell'entrata in vigore della Brexit a Bruxelles i vertici delle istituzioni europee si sono presentati insieme alla stampa per marcare questo momento storico, primo caso in cui un paese membro se ne va.La presidente della Commissione Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Louis Michel e il presidente dell'Euro Parlamento David Sassoli hanno ripetuto le rassicurazioni sull'unità dei Ventisette e sulla volontà di restare in rapporti di partenariato e amicizia con il Regno Unito dopo il divorzio."La nostra esperienza ci dice che la forza dimora non in uno splendido isolamento ma nell'Unione. Da nessuna altra parte nel mondo troverete 27 paesi, 440 milioni di persone, 24 lingue diverse, paesi che si sostengono l'un l'altro", ha sottolineato von der Leyen."Questa è una giornata eccezionale, fuori dal comune per un progetto europeo. Proviamo un insieme di sentimenti. Ma per me la cosa più importante è guardare al futuro del progetto europeo", ha dichiarato Michel.Anche Sassoli ha voluto ribadire l'importanza dell'unità: Noi siamo convinti di una cosa: nessun paese europeo, di fronte alle sfide di oggi, potrebbe farcela da solo. Siamo convinti che l'Europa sia l'assicurazione sulla vita di tutti e 27 i Paesi"Poi ha chiesto ai giornalisti in sala: perché tanti ci vogliono dividere? "Perché con le regole si vive meglio, e si difendono anche i più deboli; e invece quando non ci sono regole solo i più forti prevalgono. E noi europei siamo fatti così. Ma c'è qualcuno che vorrebbe dividerci perché ha paura di un mondo regolato".