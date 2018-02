Brindisi per Festival Sanremo, Baglioni 'riprende' Hunziker: Spumante e non champagne

(Agenzia Vista) Liguria, 04 febbraio 2018 "Dillo in italiano...Spumante e non champagne..". Cosi' Claudio Baglioni ha "ripreso", scherzosamente, Michelle Hunziker al momento del brindisi con la stampa nel Salone del Casino di Sanremo alla vigilia della settimana del Festival. Con loro c'era anche Pierfrancesco Favino. I tre erano reduci dal collegamento con 'Che tempo che fa' ed hanno quindi raggiunto il Casino per un brevissimo saluto alla stampa accreditata al Festival. "Alla vostra salute, alla salute della stampa", il brindisi di Michelle a nome dei tre. E Baglioni ai fotografi che insistevano perche' lui e' la Hunziker e Favino si mettessero in posa ha detto, in modo sempre scherzoso, "ma siete proprio assatanati..." _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev