Brucia capannone industriale nel pavese, si teme allarme ambientale

(Agenzia Vista) Pavia, 04 gennaio 2018 È stato domato l’incendio divampato in un capannone industriale di 2mila metri quadrati nel pavese, lungo la provinciale 31 all’altezza del comune di Cortelona e Genzone. Il sindaco Angelo Della Valle, ha spiegato che “non ci sono più fiamme, ma continua a esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso”. La struttura, che risulta in disuso, è a rischio crollo. Nella notte Della Valle ha firmato un’ordinanza per invitare i cittadini a non uscire di casa e tenere chiuse porte e finestre. Sospesa anche la raccolta e il consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati ed è vietato il pascolo degli animali. Le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco _ Da Facebook Andrea Silvani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev