Brucia la California, sale a 600 il numero dei dispersi

Roma, (askanews) - Sale a oltre 600 il numero dei dispersi in seguito all'incendio che sta devastando il nord della California, mentre il numero dei morti si attesta a 63, per un totale di 66 vittime in tutto lo stato, dove sabato 17 novembre arriverà Donald Trump.Il numero delle persone che si stanno cercando è più che raddoppiato, attestandosi ormai a 631 persone. In precedenza, durante la giornata, era stata pubblicata una lista di 300 persone.Alcune delle persone che mancano all'appello potrebbero essere state ospitate da loro familiari o amici, ma altre potrebbero essere decedute nei roghi. Sono stati ritrovati sette nuovi corpi e questo ha portato il bilancio di "Camp Fire", il grande incendio che sta devastando il nord del Paese, a 63 morti.