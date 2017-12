Bucci (sindaco Genova): Agevolazioni a famiglie numerose, ma non siappiamo ancora quali

(Agenzia Vista - Liguria) Genova, 06 dicembre 2017 - Courtesy Giuseppe Sciortino Presentata dal sindaco Marco Bucci presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi l’Agenzia per la famiglia che si occuperà di fornire pareri consultivi sull’impatto di valutazione familiare delle politiche comunali, di proporre politiche familiari come il “fattore famiglia” e di creare una forte alleanza per la redazione di progetti tra tutte le realtà del territorio che si occupano di famiglie (scuole, università, associazioni, aziende, solo per citarne alcune), creando aggregazione e relazioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev