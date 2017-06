Bucci: da Genova può partire la riscossa del centrodestra

Genova (askanews) - "Da Genova può partire una riscossa per il centrodestra anche a livello nazionale. Quando si ha una visione e un progetto e i partiti collaborano per quella visione e quel progetto, si possono fare belle cose". Lo ha detto il nuovo sindaco di Genova, Marco Bucci, parlando con i giornalisti questa mattina a Palazzo Tursi, sede del Comune."Per me - ha sottolineato il neo sindaco di centrodestra - non è mai stata un'impresa impensabile. A me sembrava pensabile eccome. Abbiamo corso per vincere. Ci speravamo, ci pensavamo e dovevamo farlo. E poi, parlando con i genovesi, capivo che avevano voglia di cambiare. Noi vogliamo cambiare Genova ma soprattutto - ha concluso Bucci - lo vogliono i genovesi".