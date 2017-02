Burioni: vaccinarsi è un atto di responsabilità sociale

Milano, (askanews) - "Se vacciniamo tutti i nostri figli non proteggiamo soltanto loro ma impediamo la circolazione dei virus e quindi proteggiamo anche i bambini che non si sono potuti vaccinare". In questo modo "possiamo proteggere anche i bambini che non si sono ancora vaccinati e addirittura gli adulti che hanno perso l'immunità. Quindi vaccinarsi non è un atto di protezione individuale, è un atto di responsabilità sociale. E come tale deve essere considerato dalla politica. Chi dice il contrario dice una bugia: l'immunità di gregge esiste ed è cruciale per difendersi dalle malattie infettive". Lo ha detto Roberto Burioni, medico e professore di microbiologia e virologia all'università San Raffaele di Milano.