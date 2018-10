(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2018 Stop vitalizi al Senato. Il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha approvato la riforma dei vitalizi per gli ex senatori, secondo il metodo contributivo disposto dalla Camera. L'ok alla riforma con i tagli agli ex parlamentari è passato con 10 voti e un astenuto. _Courtesy Instagram Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev