"C'est fini", esplode la gioia sulla nave Sea Watch

Roma, 9 gen. (askanews) -"Volete andare in Europa?", "Sì, vogliamo andarci". "Fra due ore ci siamo, troviamo un porto sicuro. Questa volta entriamo, c'est fini, è finita". Così sulla nave della Sea Watch, il capomissione Kim in inglese e francese annuncia ai 32 migranti a bordo che l'odissea si conclude. Nel video postato sull'account Twitter Sea-Watch Italy esplode la gioia dei giovani da 19 giorni in balia delle onde. Altri 17 migranti sono sulla nave Sea Eye.Un altro post della Sea Watch su Twitter recita "ringraziamo infinitamente @RescueMed, i Sindaci italiani e la loro attivazione @LeoLucaOrlando1 @demagistris, gli skipper, le ONG, chi non ci ha lasciato soli offrendo supporto concreto".