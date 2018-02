Cadetti russi sadomaso ballano "Satisfaction", video è virale

Roma, (askanews) - Ecco il video più hot e scandaloso del momento in Russia. Le matricole del prestigiosissimo Ulyanovsk Aviation Institute danzano seminudi al ritmo techno di "Satisfaction" di Benny Benassi. Le immagini hanno scatenato un'ondata di critiche e discussioni in tutto il Paese, per quello che di suo era un'emulazione di cadetti britannici. Già si temeva il peggio per i giovani russi malandrini. La direzione dell'istituto voleva espellerli, ma il governatore della regione di Ulyanovsk, così come gli studenti di altre università, si sono schierati dalla loro parte. Nell'epoca dei social e di YouTube, persino in Russia il supporto di studenti, militari, casalinghe, spogliarelliste, infermiere e persino donne soldato israeliane, ha cambiato il corso degli eventi. Tutti si sono cimentati nel fare lo stesso, postandolo in rete. E alla fine neppure una punizione, ma solo un rimprovero... nella severissima Russia. In fondo, i pavimenti, erano già stati puliti nel video.