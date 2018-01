Caffè Greco sotto sfratto, l'azienda: disposti a comprare l'immobile o a aumento affitto, speciale

(Agenzia Vista) Roma, 03 gennaio 2018 Antico Caffe' Greco sotto sfratto, l'azienda disposti a comprare l'immobile o a un aumento dell'affitto, un accordo si trovera' Lo storico Caffè Greco di Via Condotti, a due passi di Piazza di Spagna, sta vivendo un momento difficile per via delle complicate trattative tra i proprietari dell'azienda Antico Caffè Greco Srl e i proprietari dell'immobile, che appartiene all'Ospedale Israelitico. Carlo Pellegrini, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Antico Caffè Greco Srl, a nome dell'attività si dice positivo perchè un accordo si troverà certamente, a costo di dover pagare un canone più alto per l'affitto dei locali, che attualmente ammonta a circa 18 mila euro mensili, o addirittura di acquistare la proprietà dell'immobile stesso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev