(Agenzia Vista) Cagliari, 30 aprile 2018 Cagnolino cade in un torrente, salvato dai Vigili del Fuoco Squadre e Sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti nel comune di Serdiana (CA) per prestare soccorso a un cucciolo di cane caduto in un canneto adiacente un piccolo torrente. Una volta recuperato, l’animale è stato affidato a un veterinario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev