Calcio, bagno di folla per Zaniolo al Roma Store di via del Corso nella Capitale

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2019 Calcio, bagno di folla per Zaniolo al Roma Store di via del Corso Il talentuoso centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha incontrato presso il Roma Store di Via del Corso i tifosi della Roma per la firma di maglie e palloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev