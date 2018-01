(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2018 Calciomercato, Prade' (ds Sampdoria) farebbero bene a chiedermi Torreira, Zapata ha tante offerte La Sampdoria espugna lo Stadio Olimpico nel posticipo della 22esima giornata di serie A battendo la Roma per 1-0 grazie al gol di Duvan Zapata nel finale. Per i giallorossi, fischiati dai tifosi a fine gara, è il secondo stop casalingo consecutivo e corona un periodo negativo con 3 punti nelle ultime sei partite. Primi minuti di marca blucerchiata, con numerose occasioni da gol, ma la squadra di casa alla mezz'ora ha la possibilità di passare in vantaggio con un calcio di rigore. Sul dischetto va Alessandro Florenzi, capitano di giornata, ma Emiliano Viviano riesce a parare. Nella ripresa gli uomini di Di Francesco creano di più, senza riuscire a finalizzare e poco dopo l'ottantesimo arriva il gol doriano che decide la partita. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev