(Agenzia Vista) Roma, 19 settembre 2018 Calderoli torna in Senato dopo il ricovero e Casellati lo saluta, applausi dall'aula Il senatore della Lega, Roberto Calderoli, è tornato in aula dopo un ricovero in ospedale a seguito della puntura della zanzare West Nile. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, lo ha salutato e l'aula gli ha tributato un applauso. fonte Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it