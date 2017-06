(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2017 Caldo a Roma, turisti in coda alle fontanelle del centro storico per prendere l'acqua. Allarme caldo e siccità in tutta Italia, con le riserve idriche che iniziano a scarseggiare. Nella capitale la sindaca Virginia Raggi ha invitato i suoi concittadini ad autodisciplinarsi per limitare il consumo di acqua. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev