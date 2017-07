(Agenzia Vista) Milano, 08 luglio 2017 Previsti, in questo weekend, picchi di 38 gradi ed oltre dalla Val Padana alle aree interne del Centro-Sud. I primi a correre ai ripari a Milano sono i turisti, forniti di ombrellini parasole per avere sempre po' d'ombra con se, o di costumi e asciugamani, per assaltare parchi e fontane. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev