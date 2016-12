Calenda: Vivendi- Mediaset, non ho in programma nessun incontro con i vertici

(Agenzia VISTA) Roma, 22 dicembre 2016 L'evento organizzato dal ministero dello Sviluppo economico su 'Il nuovo contratto di sviluppo', con il ministro Calenda e l'Ad di Invitalia Domenico Arcuri. "La Rsu Almaviva di Roma non ha firmato, quella di Napoli si': a questo punto non c'e' alternativa ai licenziamenti" ha detto il ministro dello Sviluppo economico, sulla scalata di Vivendi a Mediaset Calenda si è espresso così"è un'operazione un po' opaca" ma "non è detto che si facciano provvedimenti ad hoc da parte del governo"