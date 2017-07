Los Angeles (askanews) - Oltre una dozzina di incendi sono divampati in California lunedì. Migliaia di persone hanno abbandonato le proprie abitazioni per mettersi in salvo dalle fiamme. Il peggior rogo si è sviluppato nella contea di San Luis Obispo, dove le fiamme si sono estese per 117 chilometri. Miglaia di vigili del fuoco sono in azione per spegnere i fuochi.