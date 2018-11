(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2018 Cambia la preghiera del Padre Nostro. Il testo della nuova edizione del Messale Romano sarà sottoposto alla Santa Sede "per i provvedimenti di competenza, ottenuti i quali andrà in vigore anche la nuova versione del 'Padre Nostro 'non abbandonarci alla tentazione'. Ecco il commento dei fedeli giunti la domenica in piazza San Pietro per l'Angelus del pontefice Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it