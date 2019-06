Cambogia, crolla palazzo di sette piani, almeno 24 morti

Sihanoukville, 24 giu. (askanews) - Un edifico di sette piani è crollatoin Cambogia uccidendo almeno 24 persone, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie alla ricerca di altridispersi. L'edificio in costruzione nella città costiera diSihanoukville era di proprietà di una gruppo cinse. Negli ultimi anni Sihanoukville, ex villaggio di pescatori, hacambiato volto con la costruzione di alberghi e casinòfrequentati da turisti cinesi. Si indaga ancora sulle cause del crollo ma intanto le autorità hanno arrestato quattro cittadini cinesi coinvolti nella costruzione.